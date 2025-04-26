كتبت- داليا الظنيني:

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أعداد المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء جاءت دون التوقعات.

وأرجع "السجيني"، هذا العزوف النسبي إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها استمرار عدم وضوح خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أوضح السجيني، أن قرار مد فترة التصالح كان نقطة إيجابية في القانون، لكنه لم يسفر عن زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين.

وشدد على أن تسوية الملفات القديمة بشكل حاسم هو المحفز الأساسي الذي يشجع المواطنين على تقديم طلبات التصالح، مشيرًا إلى أن الحكومة بذلت جهودًا لإنهاء أكبر قدر ممكن من ملفات التصالح القديمة بإصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو الرفض.

وأضاف، أن العديد من هذه الملفات انتهت بالموافقة، بينما رُفض البعض الآخر لعدم استكمال الإجراءات المطلوبة أو فقدان ثقة المواطنين في الحصول على النماذج النهائية. وأكد على وجود عمل مكثف للتعامل مع الملفات القديمة والجديدة وفقًا لأحكام القانون.

ودعا "السجيني"، المواطنين إلى اغتنام الفرصة واستكمال كافة الأوراق والمستندات اللازمة، خاصة أولئك الذين تمت أعمال البناء لديهم قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.

وأكد على جدية الدولة في التعامل بشفافية مع ملف التصالح، مشددًا على أهمية استغلال المهلة المتبقية لتسوية أوضاع المخالفات بشكل قانوني ورسمي وتجنب العواقب المترتبة على عدم التصالح.