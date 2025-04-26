بعد الاعتداء على كولر.. ضبط "الإعلام الرياضي" تُطالب بتفريغ كاميرات الاستاد ومحاسبة المعتدي

كتب- حسن مرسي:

علق أيمن بدرة، المتحدث الرسمي باسم لجنة ضبط الأداء للإعلام الرياضي، على قيام مجهولين برشق المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، بزجاجات المياه عقب انتهاء مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" مساء السبت، وصف بدرة ما حدث مع المدرب السويسري بأنه "أسلوب لا يليق" و"سلوك مرفوض" جملة وتفصيلاً.

وطالب بدرة بضرورة تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في الاستاد لتحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين ألقوا الزجاجات.

وشدد على ضرورة محاسبة المعتدي أيًا كان، مؤكدًا أنه إذا تبين أن الفاعل من بين الصحفيين، فسيتم إحالة الأمر برمته إلى نقابة الصحفيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشف المتحدث باسم اللجنة عن مشكلة متفاقمة تتمثل في "تسلل" بعض الأفراد إلى مدرج الصحافة، بالإضافة إلى حصول آخرين على بطاقات صحفيين بطرق غير قانونية، داعيًا إلى ضرورة منع هؤلاء الأشخاص من التواجد في المدرجات المخصصة للإعلاميين.

وأشار بدرة إلى أن إدارة الإعلام في اتحاد الكرة قد أرسلت خطابًا رسميًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وصل إلى المستشار ياسر المعبدي الأمين العام للمجلس، بهدف وضع آلية لتحديد الجهات والمواقع الإلكترونية المعتمدة لدى المجلس.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أن يتم استخراج بطاقات الصحفيين فقط لمن ينتمون إلى جهات إعلامية معلومة ومرخصة وفقًا للقانون، بما يحد من ظاهرة المتسللين في مدرجات الصحافة.