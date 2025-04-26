أحمد موسى عن انفجار ميناء بإيران: يضاهي انفجار مرفأ بيروت المدمر

كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على الانفجار الهائل الذي هز ميناء بندر عباس جنوب إيران ظهر اليوم، واصفًا حجم الدمار في المنشآت بأنه يضاهي ما خلفه انفجار مرفأ بيروت المدمر.

وخلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أشار موسى إلى أن البيان الرسمي الإيراني أفاد بوقوع نحو 700 إصابة جراء الانفجار، مؤكدًا وجود خسائر مادية كبيرة.

وأوضح، أن جهودًا مكثفة بُذلت للسيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار، إلا أن ضخامة النيران أعاقت هذه المحاولات.

وأبدى مقدم "على مسئوليتي" استغرابه من توقيت وقوع الانفجار، مشيرًا إلى وجود "علامات استفهام" عديدة تحيط بالحادث.

وفي سياق متصل، كشف أحمد موسى عن حدث مهم يتزامن مع هذا الانفجار، وهو وصول وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران الأسبوع المقبل لحضور جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها وفد من الطاقة الذرية في هذه المفاوضات.

وأكد موسى، على رغبة المنطقة في تجنب أي حروب جديدة، مشيرًا إلى أن إيران تسعى بدورها إلى التوصل لاتفاق نووي من خلال هذه المفاوضات.

واختتم بالتساؤل عن طبيعة الاتفاق المحتمل، وما إذا كان سيتبع نفس بنود اتفاق عام 2015 أم سيتضمن بنودًا جديدة.