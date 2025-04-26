حدث في 8ساعات| حقيقة تعرض مصر لأقوى عاصفة رملية.. وانفراجة في سوق الدواء المصري

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها مشاركة وفدٌ رسمي رفيع المستوى، برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في مراسم جنازة البابا فرنسيس.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

نيابة عن الرئيس.. وزير الأوقاف يحضر جنازة البابا فرنسيس وسط حضور مكثف من ملوك ورؤساء العالم

شارك وفدٌ رسمي رفيع المستوى، برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتكليف من الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، في مراسم جنازة البابا فرنسيس التي أقيمت صباح اليوم السبت الموافق، بساحة القديس بطرس بالفاتيكان، رافقه السفير حسين السحرتي سفير جمهورية مصر العربية لدى الفاتيكان؛ ومعه المستشار تامر شاهين؛ والدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف.

للتفاصيل..اضغط هنا

مستشفى الشيخ زايد التخصصي يستضيف مؤتمر أقسام جراحات التجميل بالصعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استضافة فعاليات البرنامج التعليمي وورش العمل التطبيقية الخاصة بالنسخة الثالثة من المؤتمر الـ14 لأقسام جراحات التجميل بالصعيد، وذلك بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالحرص على التعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي.

للتفاصيل..اضغط هنا

وزيرة التضامن تعزّي الدكتورة غادة والي في وفاة والدتها

تقدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وجميع العاملين بالوزارة، بخالص التعازي والمواساة إلى الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، في وفاة والدتها.

للتفاصيل..اضغط هنا

بالتعاون مع القوات المسلحة.. "النواب" يفتتح مركز السيطرة والتشغيل للشبكة الوطنية للطوارئ

فتتحت الأمانة العامة لمجلس النواب، التشغيل التجريبى لمركز السيطرة والتشغيل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

للتفاصيل..اضغط هنا

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت رياضية جديدة بنادي حدائق الأهرام

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عددًا من الملاعب والمنشآت الرياضية الجديدة داخل نادي حدائق الأهرام، بحضور المهندس محمد نافع رئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من الشخصيات العامة والإعلام، وقيادات الوزارة.

للتفاصيل..اضغط هنا

السفارة المصرية في وارسو تقيم حفل عشاء رسمي على شرف البابا تواضروس

أقام السفير أحمد الأنصاري، سفير مصر في بولندا، مساء أمس، حفل عشاء على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني، بمناسبة زيارته الرعوية التاريخية إلى بولندا، والتي تُعد أولى محطات جولته إلى دول وسط أوروبا ضمن أجندة الزيارات الرعوية لعام 2025.

للتفاصيل..اضغط هنا

وزيرة التنمية المحلية: تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار والاهتمام بأولويات المواطن

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات والقطاعات لمتابعة سير لعمل في عدد من الملفات التي تهم المواطنين والتنسيقات الجارية مع عدد من الوزارات والجهات.

للتفاصيل..اضغط هنا

هل تتعرض مصر لأقوى عاصفة رملية خلال أيام؟.. شرح تفصيلي من الأرصاد

تداولت صفحات التواصل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً تشير إلى احتمالية تعرض مصر لواحدة من أقوى العواصف الرملية الجدارية في تاريخ مصر الحديث؟.

للتفاصيل..اضغط هنا

وزير الزراعة يوجه بمضاعفة المشروعات الإنتاجية للجمعيات الزراعية

تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، جمعيتي الجوسق والعصلوجي بمركزي بلبيس والزقازيق بمحافظة الشرقية، لمتابعة سير العمل بهما.

للتفاصيل..اضغط هنا

الزراعة: خفض تكاليف معدات الحصاد لمزارعي القمح 200 جنيه للفدان

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وقطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، بخفض تكاليف معدات وآلات حصاد محصول القمح على المزارعي، لتصبح 1000 جنيه للفدان بدلًا من 1200 جنيه الفدان العام الماضي.

للتفاصيل..اضغط هنا

شعبة الأدوية: انفراجة في سوق الدواء واتجاه نحو تعزيز الإنتاج المحلي

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، تراجع شكاوى نقص الأدوية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

للتفاصيل..اضغط هنا