وزير الري يتفقد الترع ومحطات المياه بالسويس ويوجه بإزالة المخالفات

كتب- عمرو صالح:

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية ، في زيارة مفاجئة لمحافظة السويس محطة مياه شرب السويس ومتابعة حالة الري ومحطات الرفع بنطاق محافظة السويس، وذلك للاطمئنان على جاهزية المنظومة المائية قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وتفقد وزير الري، موقع محطة مياه شرب السويس الواقعة في نهاية ترعة السويس، حيث وجه بالتنسيق الدائم بين أجهزة وزارتي الري والإسكان والمحافظة لضمان ثبات واستمرار إمداد محافظة السويس بمياه الشرب.

كما تفقد ترعة الشلوفة ومحطة الشلوفة ١ ومحطة الشلوفة ٥ الواقعتين على الترعة، حيث وجه لأجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء باستمرار المتابعة لضمان انتظام تشغيل المحطة وتنفيذ الصيانات الدورية، وسرعة التنسيق لتشغيل خط الكهرباء الثاني لتشغيل محطات الشلوفة، ودراسة تركيب شبك أعشاب أمام مآخذ محطات الشلوفة لحمايتها من الحشائش والمخلفات.

كما قام بالتنسيق المباشر مع المحافظ لحل مشكلة معاودة تركيب الماكينات المخالفة بعد إزالتها من قبل أجهزة الري، حيث تم الاتفاق على تنفيذ حملات إزالة ومصادره لماكينات الرفع المخالفة علي ترعة الشلوفة في حملات متتالية بالتعاون بين أجهزة المحافظة والإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظات القناة.

كما التقى الدكتور سويلم، خلال الزيارة برئيس جمعية "مزارعي محمد كريم"، وتفقد حالة الري بالأراضي المنزرعة بزمام الجمعية، حيث توجه رئيس الجمعية بالتحية للدكتور هاني سويلم وأجهزة الوزارة، موضحًا أن حالة الري بالمنطقة جيدة، ولا توجد أى مشكلات في الري ومحطات الرفع، وأن المزارعين يستعدون حاليا لموسم الزراعات الصيفية.

ووجه، هيئة الصرف ببحث أسباب عدم تنفيذ الأمر الصادر لتطهير مصرف الجوهري حتى تاريخه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المتسبب في التأخير ، وكذا الإجراءات اللازمة حيال المقاول المتأخر عن تنفيذ الأعمال.

كما وجه بالتنسيق بين أجهزة الري وروابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية لمتابعة تطهيرات المساقي الخصوصية، وكذا تعريف المزارعين بجداول المناوبات وتطبيقها، ومتابعة أجهزة الري لالتزام المزارعين بمواعيد المناوبات المقررة، مع التوجيه بإزالة أي وحدات رفع أو مواسير مخالفة على الترع.

كما وجه الدكتور سويلم، بمتابعة أجهزة الري بالمحافظة لكافة الأراضي ذات التربة الرملية التي تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لهذه الأراضى.

كما وجه لأجهزة وزارة الري بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص الصرف الزراعي فى منطقة الشلوفة والذي أنشأته هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة.