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هيئة الكتاب تشارك في معرض مسقط الدولي بمجموعة متميزة من إصداراتها المتنوعة

07:25 م السبت 26 أبريل 2025

معرض مسقط الدولي للكتاب

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(أ ش أ):
تشارك وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من معرض مسقط الدولي للكتاب، المقامة برعاية رئيس جامعة السلطان قابوس الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، والتي افتتحت بحضور الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدى دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة، والدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام.

وتأتي مشاركة الهيئة، في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر وسلطنة عمان، وتأكيدًا على الدور الريادي لمصر في مجال النشر وصناعة الكتاب، وتعزيز التبادل الثقافي العربي، وتوسيع نطاق الحضور المصري في المحافل الدولية.

وتقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب في المعرض مجموعة متميزة من إصداراتها في كافة فروع المعرفة، لكونها تمثل خلاصة الفكر المصري في مختلف المجالات، بدءًا من التراث والتاريخ، وصولًا إلى الأدب المعاصر والفكر الفلسفي والدراسات الإنسانية، والتي تهدف إلى ترسيخ الهوية الثقافية العربية، وتوفير مصادر موثوقة للباحثين والمهتمين بالثقافة من مختلف الأجيال.

وتأتي هذه المشاركة في وقت يشهد فيه المعرض حضورًا واسعًا من دور النشر العربية والدولية، واهتمامًا متزايدًا بالكتاب العربي، مما يمنح الهيئة فرصة كبيرة للتفاعل مع جمهور متنوع، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثقافي مع المؤسسات والجهات المعنية بالثقافة والنشر.

وتعكس الإصدارات المعروضة من قبل الهيئة ثراء المشروع الثقافي المصري، وحرصها على تقديم محتوى يعبر عن روح مصر الفكرية والحضارية، ويسهم في بناء جسور معرفية مع الشعوب الأخرى، تأكيدًا على أن الثقافة هي القوة الناعمة التي تقود الحوار بين الأمم وتجمع بينها.

هذا المحتوى من

Asha

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معرض مسقط للكتاب هيئة الكتاب
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