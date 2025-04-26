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وزيرة التضامن تعزّي الدكتورة غادة والي في وفاة والدتها

06:26 م السبت 26 أبريل 2025

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تقدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وجميع العاملين بالوزارة، بخالص التعازي والمواساة إلى الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، في وفاة والدتها.

وتابعت: "سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

يُذكر أن والدة الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة توفيت مساء اليوم السبت.

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مايا مرسي غادة والي وزيرة التضامن
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