شعبة الأدوية: انفراجة في سوق الدواء واتجاه نحو تعزيز الإنتاج المحلي

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، تراجع شكاوى نقص الأدوية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إلى أن منظومة التوريد والتوزيع تشهد تطورًا إيجابيًا، ساهم في توفير معظم الأدوية الأساسية، وعلى رأسها الأنسولين الحيوي، بصورة منتظمة في الصيدليات.

وأثنى عوف على الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق استقرار سوق الدواء. وأوضح أن التعاون الوثيق بين هيئة الدواء المصرية والمصنعين المحليين كان له دور فعال في الحد من أزمات نقص الأدوية وضمان انسيابية التوزيع.

وشدد رئيس شعبة الأدوية على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية. وأكد أن الاتجاه نحو التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار السوق في المستقبل القريب.

وأشاد عوف بالكفاءات المصرية التي أظهرت قدرة فائقة على التعامل مع الأزمات، مؤكدًا وجود خطط طموحة لتوسيع القدرات الإنتاجية وتحديث خطوط التصنيع بأحدث التقنيات العالمية. وأشار إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال تصدير الأدوية.