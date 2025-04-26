عمرو الليثي يعتذر عن عدم تقديم "كلمتين وبس" على البرنامج العام

كتب- محمد سامي:

تقدم الإعلامي عمرو الليثي، باعتذار رسمي إلى محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، عن عدم الاستمرار في تقديم برنامج "كلمتين وبس" الذي يُذاع عبر موجات البرنامج العام بمشاركة التسجيلات القديمة لفؤاد المهندس، وذلك نظرًا لانشغاله بالتزاماته الإعلامية الأخرى.

وأوضح الدكتور عمرو الليثي، أن قراره جاء نتيجة لضيق الوقت وانشغاله بعدد من المشروعات الإعلامية والخيرية الأخرى.

وقرر "الليثي"، الاكتفاء بالاستمرار في تقديم برنامجه الخيري "أبواب الخير" عبر أثير راديو مصر، والذي يخصصه لدعم الحالات الإنسانية والمبادرات المجتمعية.

من جانبه، قبل محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، اعتذار الليثي، ووجه له الشكر والتقدير على جهوده.

وأثنى "نوار"، على قيام الليثي بتقديم برنامج "كلمتين وبس" لمدة 4 سنوات كاملة دون أي مقابل مادي، تقديرًا لقيمة البرنامج ومكانته في قلوب المستمعين.

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