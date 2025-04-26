البلشي: التزمت بأن تظل نقابة الصحفيين بيت الجميع.. والبدل حق وليس منحة

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- أحمد مسعد:

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والمرشح على مقعد النقيب بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، إنه يعرض أمام الجمعية العمومية تجربة عامين من العمل النقابي، مؤكدًا أنه التزم مع نفسه بأن تبقى النقابة "بيت الجميع" حريصة على مصالح الجمعية العمومية بكل تنوعاتها واختلافاتها.

وعقد خالد البلشي، نقيب الصحفيين والمرشح على المقعد في الانتخابات المقبلة، مؤتمرًا صحفيًا، تحت شعار "ما زال في الحلم بقية"، لعرض خطة العمل التي يعتزم تبنيها، والتي ترتكز على تقديم حلول قابلة للتطبيق للأزمات المهنية والاقتصادية التي يواجهها الصحفيون، بالإضافة إلى تطوير دور النقابة في دعم الزملاء وحماية حقوقهم.

وأضاف "البلشي": زيادة البدل لم أضعها في البرنامج الانتخابي لأنها اكتملت بالفعل، وما اكتمل لا أذكره في البرنامج، والبدل ليس منة أو منحة، ولا يمكن أن يكون حسب المزاج أو العلاقة الشخصية مع النقيب، ولكننا عملنا على أن تكون زيادته أمرا ثابتا ولا يرتبط بالأهواء الشخصية.

وتابع: بدأنا العمل على مشروع مدينة الصحفيين، وتم بالفعل دفع 25% من التكلفة الإجمالية، وفي ملف الإسكان، حصلنا على موافقة مبدئية لتخصيص 750 شقة، مشيرًا إلى أنه لن يقدم أي وعد قبل الحصول على الموافقة النهائية عليه، احترامًا وتقديرًا للجمعية العمومية.

اقرأ أيضًا:

نشاط رياح.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة وتعلن طقس الأيام المقبلة

12 صورة ترصد إزالة سوق الزلزال العشوائي بالمقطم ونقل الباعة