لجنة الحقوق الاجتماعية بـ "قومي حقوق الإنسان" تختتم زيارتها لمحافظة شمال سيناء

كتب- محمد نصار:

اختتمت لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها الميدانية لمحافظة شمال سيناء، التي استمرت يومي 22 و23 أبريل 2025، تزامنًا مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة.

شارك في الزيارة الدكتورة نهى طلعت، أمين اللجنة، والدكتور ولاء جاد الكريم، والدكتور محمد ممدوح، أعضاء اللجنة.

واستهدفت الزيارة متابعة حالة الحقوق الصحية بالمحافظة وتقييم الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وشهدت الزيارة مشاركة الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة، حيث عقد وفد المجلس اجتماعات موسعة مع اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إلى جانب قيادات المنظومة الصحية، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وممثلي القبائل والمجتمع المدني بالمحافظة.

كما أجرى وفد المجلس جولات ميدانية شملت مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد، بهدف تقييم جاهزية البنية التحتية والتجهيزات الطبية ومدى توافر الكوادر المؤهلة اللازمة لإنجاح منظومة التأمين الصحي.

وأعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل قطاع الصحة ومحافظة شمال سيناء، بدعم من وزارة الصحة والسكان، لمواجهة التحديات الكبرى، خصوصًا ما يتعلق بتقديم الرعاية الطبية للمصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب الجهود المبذولة لرفع كفاءة المنشآت الصحية وتوفير التجهيزات اللازمة لدعم دمج المحافظة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد وفد المجلس، أهمية الاستفادة من وجود كلية الطب بجامعة العريش في دعم الكوادر البشرية اللازمة لإنجاح التجربة، داعيًا إلى تعزيز التعاون مع القطاع الصحي الخاص ومبادرات المجتمع المدني، ودعم قدراتها على استيفاء معايير الاعتماد المطلوبة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي.

ومن المقرر أن يصدر المجلس تقريرًا تفصيليًا بنتائج الزيارة لعرضه على الجهات المعنية في أقرب وقت.

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