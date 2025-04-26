الزراعة: خفض تكاليف معدات الحصاد لمزارعي القمح 200 جنيه للفدان

كتب- محمد نصار:

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وقطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، بخفض تكاليف معدات وآلات حصاد محصول القمح على المزارعي، لتصبح 1000 جنيه للفدان بدلًا من 1200 جنيه الفدان العام الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء مزارعي محافظة الشرقية على هامش افتتاح موسم حصاد القمح بالمحافظة.

وأشار "فاروق"، إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لدعم مزارعي محصول القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى تخفيف العبء عن المزارعين.

وأكد وزير الزراعة، حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع المزارعين، والاستماع إلى المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها فورًا.

وشدد على حرص القيادة السياسية على دعم وتنمية المرأة الريفية ومشروعاتها، لافتًا إلى توفير التمويل اللازم من خلال البنوك الوطنية، بقروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، لدعم القرى المصرية.

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