كتابة اسم الأم في البطاقة وجواز السفر.. اقتراح برلماني جديد

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق مقترح تدوين اسم الأم في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، مشددًا على الأهمية الكبيرة لهذا الإجراء في إنهاء معاناة المواطنين الذين تتشابه أسماؤهم مع آخرين أو مع المطلوبين أمنيًا، وما يترتب على ذلك من مشكلات، سواء في المطارات أو في المواقف الحياتية المختلفة.

وأوضح الدكتور عبد الحميد، في بيان أصدره اليوم، أن هذا المقترح تأخر تطبيقه رغم ضرورته الملحة، مشيرًا إلى أنه يعرف صديقًا يُوقف باستمرار في المطار كلما غادر البلاد، بسبب تطابق اسمه الثلاثي مع اسم أحد الأشخاص الخطرين المطلوبين في قضايا الاتجار بالمخدرات والجرائم الكبرى، رغم أن هذا الشخص تم القضاء عليه أمنيًا منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكد "عبد الحميد"، أن إضافة اسم الأم في الأوراق الرسمية سيُسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات لدى الأجهزة الأمنية، كما سيقضي على مشكلة تشابه الأسماء، التي أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار تسبب أزمات ومشكلات متكررة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذا الملف الحيوي.

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