الجيزة: ضبط 347 مخالفة لسيارات السرفيس وحجز 12 سيارة لانتهاء التراخيص

كتب- محمد نصار:

تواصل أجهزة محافظة الجيزة تنفيذ حملات مكثفة لمتابعة استقرار العمل بالتعريفة الجديدة لسيارات السرفيس، والتأكد من انتظام حركة السيارات داخل المواقف الرسمية، ومنع أي تجاوزات بحق المواطنين.

وفي هذا الإطار، تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مجهودات جهاز السرفيس والنقل الجماعي لضبط حركة التشغيل بمختلف الخطوط، مع التركيز على التصدي للمخالفات المتعلقة بتجزئة خطوط السير أو فرض تعريفة أعلى من المحددة رسميًا.

واطلع المحافظ على تقرير جهاز السرفيس بشأن الحملات التفتيشية التي نُفذت خلال الأربعة أيام الماضية، والتي بلغت 25 حملة ميدانية شملت عددًا من الشوارع والميادين الرئيسية، من بينها: الجيزة، البحر الأعظم، ربيع الجيزي، المشابك، أول فيصل، العمرانية، الهرم، الرماية، المنصورية، نكلا، وردان، كفر حكيم، الكيت كات، البراجيل، طريق مصر أسيوط الزراعي، برك الخيام، ومزغونة، إلى جانب عدد من الأحياء والمراكز مثل الوراق، إمبابة، أوسيم، كرداسة، الصف، العياط، أطفيح، والبدرشين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 347 مخالفة تضمنت: تجاوز التعريفة المعلنة، عدم وضع الملصق الخاص بالخط والتعريفة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، تجزئة خطوط السير، والانتظار خارج المواقف الرسمية، كما تم حجز 8 سيارات بسبب انتهاء تراخيصها.

وفي استجابة فورية لملاحظات أجهزة المتابعة بالمحافظة، قام جهاز السرفيس بتوفير سيارات إضافية لنقل الركاب من موقفي ميدان لبنان وحدائق الأهرام إلى مناطق 6 أكتوبر، وذلك بعد تلقي شكاوى عن نقص السيارات بتلك الخطوط.

كما تم حجز 4 سيارات أخرى بناءً على شكاوى المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المسجلة.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل مكثف لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوق الركاب وتحقيق الانضباط في منظومة النقل الجماعي بالمحافظة.

اقرأ أيضًا:

موعد وتفاصيل الطرح الجديد لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل

أكبر طرح للوحدات السكنية.. ننشر أسعار شقق جنة والإسكان الحر (150 ألفًا مقدم حجز)

الأسعار والمساحات.. الإسكان تكشف الفرق بين شقق ديارنا والإسكان المتنوع