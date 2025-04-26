"التأمين الشامل" تشارك في "سيمنار علمي" حول الرعاية الصحية وتحديات تطبيق المنظومة

كتب- أحمد جمعة:

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في السيمنار العلمي الذي نظمه المعهد القومي للتخطيط تحت عنوان "الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل"، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.

وخلال الجلسة، استعرضت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أبرز إنجازات المنظومة خلال العام الماضي، وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه التطبيق، وطرحت مقترحات لتسريع وتيرة التنفيذ وتحسين الأداء.

وأكدت مي فريد، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، التي انطلقت عام 2018، تغطي حاليًا خمس محافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس)، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان.

وأشارت إلى أن عدد المسجلين بالمنظومة بلغ حتى نهاية 2024 نحو 3.8 مليون مواطن بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل مليون مواطن بشكل تجريبي في أسوان.

وأوضحت أن الهيئة حققت إيرادات تراكمية بقيمة 173 مليار جنيه، مع فائض بلغ 139.7 مليار جنيه حتى ديسمبر 2024، كما تم سداد 15.585 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى نهاية العام ذاته.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشارت المدير التنفيذي إلى استقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة إلكترونية ضمن جهود الهيئة للرقمنة، مما أسهم في رفع كفاءة المنظومة وتقليل الاعتماد على الورقيات.

كما غطت الشبكة الصحية للهيئة نحو 91% من مراكز الرعاية الصحية، بإجمالي 448 منشأة طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.

ورغم هذه الإنجازات، بيّنت مي فريد، وجود تحديات قائمة، أبرزها: بطء تطوير البنية التكنولوجية، صعوبة دمج القطاع غير الرسمي، الاعتماد الكبير على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من الرعاية الأولية، إضافة إلى تعقيد إجراءات اعتماد المنشآت الصحية الخاصة.

وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة عدة توصيات لمعالجة هذه التحديات، منها:

- تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية.

- توسيع الشراكات مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة JICA.

- تكثيف حملات التوعية المجتمعية.

- تحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان استدامة النظام.

وشددت على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات وفق معايير جودة عالمية، مع الاستمرار في تنفيذ حملات التوعية الصحية لدعم تحقيق رؤية مصر 2030 نحو رعاية صحية شاملة ومستدامة.

وفي ختام مشاركتها، أكدت مي فريد، التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة المقبلة لتشمل محافظات جديدة، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية التكنولوجية وتعزيز الحوكمة المالية، مع الالتزام بإجراء الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرارية تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

يُذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، مستهدفةً تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.

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