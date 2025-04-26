مواطن يشكو من فساد مديرية ري الفيوم.. والوزير: "في لجنة بتفتش النهاردة"

كتب- محمد عبدالناصر:

طالب مواطن يدعى أبو عبد الرحمن، في تعليقات "فيس بوك" على أحد منشورات أخبار وزارة الزراعة، بفتح تحقيق شامل لجميع المسؤولين عن بحر البرنس في مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وقال المواطن في شكواه: "السيد الوزير نرجو فتح تحقيق شامل لجميع المسؤولين عن بحر البرنس، بداية من البحار المسؤول عن ملاحظة التعديات على البحر والمهندس المسؤول وهندسة ري الغرق ومديرية ري الفيوم وعلى رأسها المهندس وكيل الوزارة، نرجو البحث في المبالغ المالية الضخمة التي يتم تحصيلها من المتعدين على البحر، أين تذهب؟، وبأي حق يتم تحصيلها؟.

وأضاف: والسؤال الأهم لماذا يتجاهل وكيل وزارة الري بالفيوم حالات التعدي على البحر؟، ولماذا لم يستعين بمديرية الأمن في إيقاف التعديات؟.

وتابع: "ملف فساد لا حصر له في مديرية ري الفيوم يخص بحر البرنس، وما عهدنا منكم إلا العمل لرفع جميع المستويات في كافة الإدارات والقطاعات بوزارة الري، فلكم منا كل التقدير ومزيد من النجاح بكشف ملف فساد بمديرية ري الفيوم وهو ملف بحر البرنس".

ورد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على التعليق قائلًا: في لجنة بتفتش النهاردة.



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