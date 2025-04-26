هل تحل المكملات الغذائية محل الغذاء اليومي؟

كتب- محمد نصار:

أجابت وزارة الصحة والسكان على سؤال يتردد في أذهان الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات حول المكملات الغذائية.

وردت الوزارة على تساؤل مفاده: هل تحل المكملات الغذائية محل غذائك اليومي؟.

وقالت الصحة، إن هذه المعلومة خاطئة، حيث يمكن للمكملات الغذائية أن تساعد في تغطية النقص في حاجة الشخص اليومية من الغذاء، ولكنها لا تحل محل الغذاء الصحي المتوازن، ناصحة بضرورة استشارة الطبيب قبل أخذ المكملات الغذائية.

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