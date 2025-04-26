نشاط رياح.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة وتعلن طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارًا على معظم المناطق خلال الأسبوع الجاري، حيث يكون الطقس مائل للحرارة نهارا، لافتة إلى أنه يكون معتدل إلى بارد ليلًا خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

وأضافت منار غانم، في تصريحات تلفزيونية، أن الحرارة تتراوح على القاهرة بين 27 و28 درجة، والسواحل الشمالية 23 درجة، وجنوب الصعيد بين 35 و37 درجة، بينما تكون الحرارة الصغرى 14 إلى 16 درجة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس اليوم ستشهد نشاطًا للرياح على بعض المناطق، إلى جانب ظهور شبورة مائية صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وحذرت من عدم تخفيف الملابس بشكل واضح خلال فترة الليل، ولكن خلال فترة النهار يمكن ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة.

وأوضحت أن النصف الثاني من فصل الربيع تكون الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية وأحيانًا تكون أعلى حرارة مسجلة في العام.

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