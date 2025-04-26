وزير الكهرباء يتفقد محطات محولات رشيد 2 و5 و6 للمرة الثانية خلال أسبوعين

كتب- محمد صلاح:

يواصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية بزيارة تفقدية جديدة لمحطات محولات رشيد (2 و5 و6)، وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة مستجدات التنفيذ على أرض الواقع، في إطار خطط الوزارة لدعم مشروعات التنمية الزراعية في منطقة الدلتا الجديدة.

تأتي الزيارة، الثانية من نوعها خلال أسبوعين، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات، تنفيذًا لسياسة الدولة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، وإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، مع العمل على توفير التغذية الكهربائية اللازمة وضمان استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، تفقد الوزير، أعمال تركيب المحولات بمحطات المحولات، واطلع على الوضع الحالي للمشروعات، ومعدلات تنفيذ الأعمال مقارنة بالمخططات الزمنية المعتمدة، كما راجع خطط التشغيل وربط المحطات الجديدة بالشبكة الكهربائية الموحدة.

وشملت المتابعة أيضًا مراجعة نتائج التوجيهات السابقة ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع، إلى جانب تقييم مستويات التنسيق بين الجهات المنفذة لضمان مضاعفة حجم العمل وزيادة أعداد الورديات، والإسراع بوتيرة الأعمال الفنية الخاصة بالأبراج ومسارات خطوط النقل.

وشدد الدكتور "عصمت"، على ضرورة إزالة كافة العقبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل، مؤكدًا أهمية الالتزام التام بالمواعيد المقررة للانتهاء من التنفيذ وبدء التشغيل الفعلي للمحطات، باعتبارها محاور رئيسية لدعم مشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بتغذية موزعات طلمبات الرفع.

وأشار وزير الكهرباء، إلى المتابعة الدقيقة التي تحظى بها هذه المشروعات من القيادة السياسية، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يعقد اجتماعات دورية مع جميع الأطراف المعنية لمتابعة مستجدات التنفيذ، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا المشروع الحيوي.

رافق الوزير، خلال الجولة، المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى جانب عدد من مديري المشروعات ومسؤولي الشركات القائمة على التنفيذ، حيث استعرضوا الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية، ومعدلات إنجاز البنية الأساسية، بالإضافة إلى المخطط الزمني وخطة التدرج في الأحمال الكهربائية المطلوبة.

كما شملت المتابعة موقف إقامة محطات المحولات التي تخدم مناطق الاستصلاح الزراعي الواقعة ضمن نطاق عمل جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، خاصة تلك المرتبطة بالمصدر الشمالي "روافع الحمام"، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لتوفير الكهرباء من مصادر قريبة لبدء الإنتاج ببعض المشروعات الجديدة.

وأكد الوزير، أن الوزارة تضع نصب أعينها رؤية واضحة ترتكز على خطة شاملة ومتكاملة لضمان توفير التغذية الكهربائية لجميع الاستخدامات، مع إعطاء أولوية قصوى لمشروعات استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية في إطار تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

وشدد على أن الوزارة مستمرة في العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين أداء محطات التوليد، بما يساهم في تعزيز استقرار الشبكة القومية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

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