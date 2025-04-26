إنفوجراف| محطات ورسائل مهمة لوزير الزراعة خلال اجتماعات مرصد الصحراء والساحل بتونس

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافًا استعرض من خلاله أبرز محطات ورسائل الأستاذ الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مشاركته وترؤسه لاجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بدولة تونس.

ووفقًا للإنفوجراف، استضافت تونس اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، حيث ترأس وزير الزراعة المصري المجلس في دورته الحالية، بمشاركة وزراء وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة. ويضم المرصد 28 دولة أفريقية، و7 دول أوروبية، و13 منظمة إقليمية، إلى جانب 4 منظمات أممية و3 منظمات غير حكومية.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد وزير الزراعة عددًا من اللقاءات الثنائية المهمة، حيث التقى بكل من: الحبيب عبيد وزير البيئة بالجمهورية التونسية، سمير عبيد وزير التجارة والاستثمار التونسي، عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بالإضافة إلى حمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على أبرز التصريحات التي أدلى بها وزير الزراعة خلال الاجتماعات، حيث أكد التزام مصر الكامل بدعم دور مرصد الصحراء والساحل في تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بالمنطقة. وأشار إلى أن رئاسة مصر للدورة الحالية تأتي في إطار حرصها على تطوير آليات عمل المرصد وتعزيز دوره في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز مساهمات الدول الأعضاء والشركاء لدعم مشروعات وبرامج المرصد، لا سيما في مجالات مكافحة التصحر. واعتبر أن اجتماعات هذه الدورة مثلت فرصة محورية لتقييم ما تم تحقيقه من تقدم، وتحديد الأولويات المستقبلية للمرصد، مؤكدًا أن الاجتماعات عكست روح التعاون الإقليمي والتضامن من أجل حماية الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات ستسهم في تعزيز مسيرة المرصد خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل للارتقاء بدور المرصد كمظلة حقيقية للعمل البيئي الجماعي، مع ضرورة تفعيل أدوات الحوكمة، وتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز الشراكات مع المانحين والمنظمات الدولية.

وفي السياق ذاته، اتخذ مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل عدة قرارات مهمة، أبرزها: استضافة مصر لاجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس في إبريل المقبل، إلى جانب إعادة انتخاب وزير الزراعة المصري رئيسًا لمجلس إدارة المرصد للفترة الممتدة من 2025 وحتى 2029.

وشملت الأنشطة والفعاليات التي شارك فيها وزير الزراعة خلال زيارته لتونس: ترؤسه اجتماعات الدورة السابعة للجمعية العامة لمرصد الصحراء والساحل، والدورة الثانية والثلاثين لمجلس إدارة المرصد، بالإضافة إلى اجتماعه مع مجلس إدارة المرصد بتشكيله الجديد والعاملين فيه لوضع خطة عمل للفترة المقبلة، ولقائه مع أعضاء الوفد المصري لبلورة رؤية عمل موحدة للمرحلة المقبلة، فضلًا عن زيارته لمقر المرصد في تونس.

وأشار الإنفوجراف إلى أن زيارة وزير الزراعة إلى تونس ولقاءاته الثنائية الهامة، خاصة مع وزير الفلاحة التونسي، أسفرت عن تدشين مرحلة جديدة من التعاون الزراعي المشترك بين مصر وتونس. حيث تم الاتفاق على:

تبادل الزيارات والدورات التدريبية بين المؤسسات البحثية لتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني.

الاستفادة من تجربة مصر في تطبيق منظومة "كارت الفلاح" ورقمنة الخدمات الزراعية.

دعم الصادرات الزراعية وتفعيل اتفاقيات تبادل السلع الزراعية بين البلدين.

التعاون في مجالات إنتاج التمور ومكافحة سوسة النخيل، وزراعة التين الشوكي.

نقل خبرات القطاع الخاص المصري إلى تونس في مجالات الميكنة الزراعية وصيانة المعدات.

تعزيز شراكات القطاع الخاص في مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني.

إطلاق مشروعات بحثية مشتركة حول التغيرات المناخية، الزراعة المستدامة، تحلية المياه، إدارة المخلفات، وحماية التربة.

تشكيل لجنة تنسيقية عليا مشتركة لمتابعة تنفيذ مشروعات التعاون بين البلدين.

وشارك في الاجتماعات عدد من الشخصيات البارزة، منهم: الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، السفير باسم حسن سفير مصر في تونس، نبيل بن خطرة الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل، المستشار عبدالمحسن سعيد نائب رئيس البعثة المصرية في تونس، والدكتور سامي أبو رجب المنسق الوطني التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل بجمهورية مصر العربية.

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