12 صورة ترصد تقدم أعمال تنفيذ قناطر ديروط الجديدة

كتب- محمد نصار:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بشأن متابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور سويلم، أن نسبة تنفيذ المشروع تجاوزت حتى تاريخه 79%، مؤكدًا أن الأعمال الجارية تأتي في إطار خطة الوزارة لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفيما يتعلق بقناطر بحر يوسف، التي تخدم زمام 850 ألف فدان في محافظات المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المنشأ الخرساني والكوبرى، إلى جانب استكمال تركيب مجموعة بوابات التحكم ومنظومة التشغيل الهيدروليكية، فيما يجري حاليًا تنفيذ الطريق أعلى السد الدائم لبحر يوسف.

أما بالنسبة لقناطر حجز الإبراهيمية، فقد تم الانتهاء من تنفيذ خوازيق الأساسات المصنوعة من الخرسانة المسلحة، بالإضافة إلى استكمال جسم القنطرة من الخرسانة المسلحة، بما يشمل الحوائط الجانبية والبغال الخرسانية، كما تم صب الكوبري والبلاطة العلوية لمنصة التشغيل.

كما تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان، مع تركيب البوابات ومنظومات التشغيل الخاصة بكل منهما.

وفيما يخص قناطر أبوجبل والساحلية وإيراد الدلجاوي، فقد تم تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة للمياه أسفل المنشآت، إلى جانب الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لجسم القناطر، وحوائط الحماية والتوجيه المصنوعة من الستائر المعدنية، مع تركيب بوابات التشغيل ومنظومتها الحديثة.

وتُجرى حاليًا صب سقف مبنى غرفة التحكم الرئيسية للتشغيل والصيانة، إلى جانب استكمال أعمال حوائط مبنى غرفة الصيانة وعلب التجفيف.

جدير بالذكر أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة يُعد من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري ضمن خطتها لتحديث وتأهيل منشآت الري، حيث يستهدف تحسين منظومة الري والتحكم في زمام يبلغ نحو 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد، هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة.

كما يسهم المشروع في توفير منظومة متطورة للتحكم الدقيق في تصرفات الترع المغذية للمحافظات المذكورة، بالإضافة إلى إنشاء كوبري علوي لخدمة حركة المرور أعلى القناطر الجديدة.

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