مصر للطيران: حافة ركاب اصطدمت بعمود إنارة ونقل المصابين للمستشفى

كتب- محمد سامي:

أوضحت شركة مصر للطيران أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الموافق 26 أبريل 2025، تعرض أحد الأتوبيسات التي كانت تقل عددًا من ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى أربيل، لحادث تصادم بأحد أعمدة الإنارة في أرض المهبط بمطار القاهرة الدولي. وأسفر الحادث عن إصابة سائق الأتوبيس وعدد من الركاب بإصابات طفيفة.

وفور وقوع الحادث، تم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى مصر للطيران، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، والاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة تطوراتها بدقة.

وقد أقلعت بالفعل رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى أربيل وعلى متنها باقي ركاب الرحلة، أما بالنسبة للركاب الذين أصيبوا، فقد تقرر تسكينهم على رحلات أخرى بعد الاطمئنان الكامل على استقرار حالتهم الصحية وسلامتهم.

وفي هذا السياق، توجه الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى مستشفى مصر للطيران، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان عليهم شخصيًا.

وتواصل الجهات المعنية بشركة مصر للطيران ومطار القاهرة الدولي متابعة الموقف لحظة بلحظة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادث، والوقوف على أسبابه بدقة.

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