الصحة: إصدار أكثر من 10 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أصدرت 10 آلاف و646 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة، في مجالات دقيقة تشمل زراعة الأنسجة والأعضاء مثل الكبد والكلى والنخاع والقرنية، بتكلفة تجاوزت 360 مليون جنيه.

وأضاف "عبد الغفار"، في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت، أن إجمالي عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 803 آلاف و646 قرارًا، بتكلفة إجمالية تجاوزت 6 مليارات جنيه.

وأكد أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تُعد من أنجح وأكفأ أنظمة التأمين الصحي على مستوى العالم، حيث تتحمل الدولة التكلفة كاملة دون تحميل المرضى أي أعباء مالية.

وأوضح أن آلية العمل ضمن هذه المنظومة تشمل 700 مستشفى على مستوى الجمهورية، من بينها مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وأخرى جامعية، وتُربط جميعها إلكترونيًا بالمجالس الطبية المتخصصة المسؤولة عن إصدار قرارات العلاج.

وأشار إلى أن المنظومة تعمل بشكل مميكن بالكامل ومجانًا، وتغطي كل محافظات الجمهورية.

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