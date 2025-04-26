السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة بابا الفاتيكان

كتب- محمد نصار:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة الكرسي الرسولي (الفاتيكان) بالقاهرة، لتقديم واجب العزاء في وفاة قداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ورئيس دولة حاضرة الفاتيكان وتدوين كلمة بسجل التعازي.

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