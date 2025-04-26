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اللواء محمد الغباري: سيناء ركيزة أساسية لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي

04:15 ص السبت 26 أبريل 2025

اللواء الدكتور محمد الغباري

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كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن سيناء لم تكن مجرد أرض معارك عبر التاريخ، بل باتت اليوم محورًا حيويًا للتنمية والاستقرار كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

خلال لقائه في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أوضح الغباري أن سيناء شهدت معارك كبرى في العصر الحديث، من حرب 1956 إلى الحرب ضد الإرهاب، بينما كانت في الماضي ممرًا للجيوش المصرية نحو الشام، ولم تشهد صراعات كبيرة إلا خلال الحرب العالمية الأولى.

وأشار إلى تحول الاستراتيجية المصرية تجاه سيناء بعد ثورة 30 يونيو 2013، حيث ركزت الدولة على تحويلها إلى مركز للإقامة والاستقرار من خلال مشروعات تنموية طموحة.

وأكد أن استقرار سيناء يتطلب جهود تنمية هائلة، لأن معركة البناء والتطوير لا تقل أهمية عن الدفاع عن الأرض.

وشدد الغباري على أن هذه الجهود تعزز الأمن القومي، وتجعل سيناء ركيزة أساسية لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي.

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