نشرة التوك شو| مصر تحيي الذكرى الـ 43 لتحرير سيناء

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

اللواء خالد مجاور: نسعى لتحسين الصورة الذهنية لشمال سيناء وخاصة العريش الآمنة

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن شمال سيناء أصبحت محط أنظار العالم، ونسعى لتحسين الصورة الذهنية للمحافظة وخاصة العريش الآمنة تماما من الإرهاب، خاصة أمام الزوار الخارجين.

وبشأن زيارة ماكرون للمحافظة، صرح اللواء خالد مجاور خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" قائلا: "ترحيب مواطنوا المحافظة للرئيس السيسي والرئيس ماكرون له دلالة كبيرة على حب الوطن ونعمة الأمن والأمان، وكثير من المواطنين شاركوا في استقبال الرئيسان، وهي خطورة تثبت للعالم مدى قدرة مصر على تأمين مقدراتها وزوارها'.

محافظ شمال سيناء: الأنفاق والكباري على القناة أنهت عزلة المحافظة

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن شبكة الطرق الجديدة التي تم إنشاؤها وتوسيعها في المحافظة تمثل الأساس القوي للتنمية الاقتصادية وحركة المواطنين والبضائع داخل سيناء، مشيرًا إلى أن هذا التوسع كان له تأثير إيجابي كبير على أرض الواقع.

خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح مجاور أن الدول المتقدمة والدول العظمى ترتكز في تنميتها الاقتصادية والحفاظ على كيانها الاقتصادي على شبكة طرق قوية ومتطورة، وهو ما فكرت فيه الدولة المصرية لتنمية شمال سيناء بشكل جذري.

محافظ شمال سيناء: تأمين صحي شامل قريبًا واستعداد تام لاستقبال مصابي غزة بخطة مركزية

أكد محافظ شمال سيناء على التحولات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها القطاع الصحي في المحافظة، مشيرًا إلى جهود مكثفة لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية المتنوعة.

خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أوضح أن هذه الجهود تتضمن تجهيز المستشفيات بأحدث الإمكانيات، وتنظيم قوافل طبية مجانية، وإجراء عمليات جراحية بالمجان، والتعاون مع الجامعات المصرية لتقديم رعاية صحية تليق بالمواطن السيناوي.

خبير سياسي: التطهير العرقي مستمر في غزة.. وخلافات الكابينت الإسرائيلي لن توقف جرائم الاحتلال

وصف الدكتور مراد حرفوش، خبير الشؤون الإسرائيلية، ما تقوم به حكومة الاحتلال في قطاع غزة بـ"حرب إبادة جماعية" و"تطهير عرقي" مستمر.

خلال حواره على قناة القاهرة الإخبارية، أكد أن الخلافات التي تظهر داخل الكابينت الإسرائيلي حول ضرورة الإسراع في الهجوم الواسع على غزة، كما يطالب الوزيران المتطرفان سومترش وبن غفير، ما هي إلا دليل على استمرار الحكومة في ارتكاب المجازر وإعادة احتلال القطاع.

عمرو أديب عن خروج الأهلي من بطولة أفريقيا: "ابكوا معنا"

علق الإعلامي عمرو أديب، على خروج النادي الأهلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وخلال برنامجه "الحكاية"، قال أديب إن الهدف القاتل الذي أقصى الفريق جاء بنيران صديقة، قائلاً: "معقولة الأهلي يخسر في الدقيقة 90 وبنيران صديقة، ده الفريق ملك الدقيقة 90 وكان الأمل الأهلي يعملها، أرجوكم ابكوا معنا".

متى يتم استئصال الطحال؟.. حسام موافي يوضح

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من استئصال الطحال في حالات تضخمه دون التأكد من السبب الحقيقي وراء هذا التضخم، مؤكدًا أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى كارثة طبية.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطحال قد يتضخم ليقوم بدور بديل عن نخاع العظم عند تعرضه للتليف، قائلاً: في الحالة دي، الطحال بيبقى هو المنقذ، وبيبدأ يصنع الدم بدلاً من نخاع العظم.

حسام موافي: الإمساك من أكثر المشكلات شيوعًا ويعاني منه نحو ثلث المصريين

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، إن الإمساك من أكثر المشكلات شيوعًا، ويعاني منه نحو ثلث الشعب المصري، مشيرًا إلى أن له نوعين: إمساك اعتيادي بسيط، وآخر قد يرتبط بأسباب مرضية نادرة.

أوضح موافي خلال برنامج "رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد" أن بعض حالات الإمساك تكون بسبب تجاهل مستمر لشعور التبرز، مما يؤدي إلى فقدان هذا الشعور بمرور الوقت، مؤكدًا أن الجسم يعمل مثل "مخزن الحديد" الذي يجب تفريغه ليستقبل الجديد، والتفريغ هنا هو التبرز.