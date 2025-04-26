حدث منتصف الليل| الجلاد يفتح النار على كولر بعد الخروج الإفريقي.. وصندوق النقد يُحذر من ضعف النمو

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

شبورة كثيفة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

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وزير قطاع الأعمال: نعد بالمحافظة على الأصول وتحقيق أعلى عائد

أعرب المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، عن تفاؤله بشأن الفرص التي يتيحها منتدى مجلس الأعمال والاستثمار المصري الكويتي، موضحًا أنها فرصة جيدة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت من أجل تعزيز أواصل التعاون بين البلدين.

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تعاون ثقافي بين مصر وجيبوتي.. رئيس "العلاقات الثقافية" تلتقي بوزيرة الثقافة الجيبوتية

التقت الدكتورة رانيا عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة المصرية، بالسيدة هيبو مؤمن عسووه، وزيرة الشباب والثقافة في جيبوتي، في حضور السفير خالد الشاذلي سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي وذلك على هامش مشاركة فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية في الاحتفالية الفنية الكبرى التي أقيمت بالعاصمة الجيبوتية احتفاءً بـ"عام أم كلثوم".

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اللواء خالد مجاور: نسعى لتحسين الصورة الذهنية لشمال سيناء وخاصة العريش الآمنة

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن شمال سيناء أصبحت محط أنظار العالم، ونسعى لتحسين الصورة الذهنية للمحافظة وخاصة العريش الآمنة تماما من الإرهاب، خاصة أمام الزوار الخارجين.

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تشكيل غبي وتبديلات أغبى.. مجدي الجلاد يفتح النار على كولر بعد صدمة استاد القاهرة

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، على خروج النادي الأهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله الإيجابي أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا في المباراة التي أقيمت اليوم بإستاد القاهرة الدولي.

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القبض على مصري في السعودية لترويجه إعلانات حج وهمية

ألقت قوات الأمن السعودي، القبض على مقيم مصري لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.

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الصحة: إجراء 3 جراحات لنقل الأعضاء في توقيت واحد بمستشفى القاهرة الفاطمية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 3 جراحات دقيقة لنقل الأعضاء، لـ3 مرضى في وقت واحد، بمستشفى القاهرة الفاطمية، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك أمس الخميس، خلال العطلة الرسمية لذكرى تحرير سيناء.

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وزير الصحة يساند الأهلي في مباراته أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا -(صورة)

حرص الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على مشاهدة مباراة النادي الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، التي تقام حاليا على ستاد القاهرة الدولي.

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رئيس الجمهورية ينيب وزير الأوقاف في حضور عزاء بابا الفاتيكان

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في حضور عزاء بابا الفاتيكان.

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بسبب التوترات التجارية.. صندوق النقد يُحذر من ضعف النمو وتفاقم مخاطر الأسواق

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، من ضعف النمو وتفاقم حالة عدم اليقين ومخاطر السوق والاستقرار المالي، بسبب تصاعد التوترات التجارية.

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