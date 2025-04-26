قانون المرور.. تعرف على المخالفات المرورية وعقوبة السير عكس الاتجاه

كتب-عمرو صالح:

حدد قانون المرور عدد من الغرامات ضد كل من يقوم بمخالفة مواده ووضع القانون مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه كالتالي.

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه:

- تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

- الاعتداء على رجال المرور.

- ارتكاب فعل فاضح في الطريق ومخل بالآداب.

- عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

- السير بدون فرامل.

غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.



غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

- السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

- التسبب في تعطيل حركة المرور.

100 جنيهًا لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.



غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

من 1000 إلى 5 آلاف جنيه مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ:-

- مخالفة تركيب زجاج فامية.

- مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.