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أبرزها الحبس الاحتياطي وحرمة المنازل.. النواب يناقش الموافقة النهائية على قانون الإجراءات الجنائية

06:00 ص السبت 26 أبريل 2025

مجلس النواب

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كتب- عمرو صالح:

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في جلسته العامة الثلاثاء المقبل.

وتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة، أبرزها:

حرمة المنازل:

نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب.

الضبط القضائي:

وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين.

النيابة العامة:

أكد المشروع على اختصاص النيابة العامة الأصيل في التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية.

الحبس الاحتياطي:

تم تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

نظام الإعلان القضائي:

تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي.

حماية حقوق المتهمين:

تعزيز حماية حقوق الدفاع، وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل: توفير دعم قانوني لذوي الإعاقة وكبار السن.

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مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد المستشار حنفي الجبالي
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