طالب بوقف تصديره.. نقيب الفلاحين يكشف تأثير ارتفاع أسعار التبن على اللحوم

كتب- عمرو صالح:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن أسعار التبن ارتفعت لمستوى قياسي لم يحدث من قبل رغم أننا في موسم حصاد القمح.

وأوضح "أبوصدام" في تصريحاته صحفية، أن حمل التبن وصل إلي 1600 جنيهًا ويباع قيراط تبن القمح حاليا بـ700 جنيهًا ويصل سعر تبن فدان القمح إلى أكثر من 16 ألف جنيه.

وأضاف أن التبن يمثل العلف الأساسي لتغذية المواشي والخيول والحمير وهو أحد أهم الأعلاف المتاحة وارتفاع اسعاره يمثل ضربه كبيرة للقطاع الحيواني ويؤدي إلى زيادة تكلفة تربية المواشي مما يؤدي لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في المستقبل.

وأشار أبو صدام إلى أن ارتفاع أسعار التبن يرجع لعدة أسباب أولها زيادة الكميات المطلوبة للتصدير بأسعار مرتفعة بالإضافة إلى احتكار تجار التبن واستغلالهم لقلة التبن المتاح وضعف الرقابة الحكومية على التبن و قلة مساحات زراعة الاقماح والاتجاه لزراعات أخرى.

وتابع: زيادة طلب مزارع الدواجن لشراء التبن لفرشه تحت أرجل الدواجن للاستفادة منه في زيادة كميات الذبل الذي يباع كسماد مرتفع السعر كل هذا أدى إلى ارتفاع بأسعار كبيرة.

واختتم أبو صدام حديثه، مطالبًا الحكومة بالنظر بجدية في الارتفاع الكبير في أسعار التبن ووقف تصديره قبل أن يتسبب ذلك في تضرر القطاع الحيواني وارتفاع أسعار اللحوم وخسائر مربي المواشي بما يؤثر بالسلب على تنمية القطاع الحيواني.

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