أجواء حارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم السبت حتى الخميس 1 مايو على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد البلاد، طقس مائل للحرارة نهارًا وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل في أول الليل مائل للبرودة في أواخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم السبت شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة.

ونشاط لحركة الرياح على جنوب سيناء وعلى فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الأحد 27 أبريل وحتى الخميس 1 مايو شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

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