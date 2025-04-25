مؤسس "أمهات مصر" تهنئ الرئيس والشعب المصري بذكري تحرير سيناء

كتب- أحمد الجندي:

تقدمت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللشعب المصري، ولجميع أولياء الأمور بمختلف المراحل التعليمية، بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.

وقالت "أحمد"، في تصريحات صحفية، إن اليوم يوافق الذكري ال٤٣ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والعظيمة، والتي كانت شاهدة علي بطولات والتضحيات العظيمة لرجال القوات المسلحة المصرية، مقدمة التحية والتقدير لأبطال مصر.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي بجانب التربوي لاتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، علي مدار السنوات الماضية وحتي الآن، تجاه أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب، في كافة القضايا والموضوعات الهامة، والتصدي للشاءعات والأخبار المغلوطة وغيرها.

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