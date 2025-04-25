بعد وفاة التيك توكر شريف نصار.. تعرف على عقوبة التنمر الإلكتروني

كتب- عمرو صالح:

توفي اليوم الجمعة، التيك توكر محمد نصار المعروف باسم شريف نصار على تطبيق "تيك توك"، وكشفت أسرته عن وفاته، وعلق الفنان شادي شامل على وفاة نصار، موضحًا أنه تعرض لتنمر وسخرية كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عبر حسابه الشخصي "فيسبوك": "الراجل ده اللي مصر كلها اتريقت عليه.. انتقل إلى رحمة الله.. البقاء لله وحده".

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية عقوبة التنمر الإلكتروني وفقا لقانون العقوبات.

ونصت المادة 306 مكرر من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وفي المادة 309 مكرر ب تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

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