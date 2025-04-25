وزير قطاع الأعمال: نعد بالمحافظة على الأصول وتحقيق أعلى عائد

كتب- حسن مرسي:

أعرب المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، عن تفاؤله بشأن الفرص التي يتيحها منتدى مجلس الأعمال والاستثمار المصري الكويتي، موضحًا أنها فرصة جيدة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت من أجل تعزيز أواصل التعاون بين البلدين.

وأضاف "الشيمي"، خلال لقائه ببرنامج "الفرصة"، على قناة "المحور"، أن هناك محفظة لمجموعة من المشروعات في عدة مجالات مثل السياحة والتطوير العقاري والغزل والنسيج، وهناك فريق عمل يقوم بعرض المشروعات على المنتدى.

وأوضح أنه يتم تقديم جميع التيسيرات إلى المستثمرين من الجانب الكويتي، خصوصًا بعد القرارات الأخيرة بالاستثمار، مؤكدًا أنه تم مناقشة مجموعة من الاستثمارات مع الجانب السعودي وتم عمل زيارات، متابعًا: "بإذن الله تتم المشروعات على خير".

وأشار إلى أن هناك وعدًا بالمحافظة على الأصول وتحقيق أعلى عائد، متابعًا: "هناك مشروعات تطوير الغزل والنسيج ومشروعات في الأسمدة والسيارات مثل شركة النصر للسيارات، ونعمل على الاستثمار الأمثل لهذه الأصول".

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