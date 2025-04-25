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شبورة كثيفة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

10:35 م الجمعة 25 أبريل 2025
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    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا السبت طقس مائل للحرارة نهارًا وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل في أول الليل مائل للبرودة في أواخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة.

كما تنشط حركة الرياح على جنوب سيناء وعلى فترات متقطعة.

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