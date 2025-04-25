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اللواء خالد مجاور: نسعى لتحسين الصورة الذهنية لشمال سيناء وخاصة العريش الآمنة

09:51 م الجمعة 25 أبريل 2025

اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء

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كتب- حسن مرسي:

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن شمال سيناء أصبحت محط أنظار العالم، ونسعى لتحسين الصورة الذهنية للمحافظة وخاصة العريش الآمنة تماما من الإرهاب، خاصة أمام الزوار الخارجين.

وبشأن زيارة ماكرون للمحافظة، صرح اللواء خالد مجاور خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" قائلا: "ترحيب مواطنوا المحافظة للرئيس السيسي والرئيس ماكرون له دلالة كبيرة على حب الوطن ونعمة الأمن والأمان، وكثير من المواطنين شاركوا في استقبال الرئيسان، وهي خطورة تثبت للعالم مدى قدرة مصر على تأمين مقدراتها وزوارها'.

وبيّن محافظ شمال سيناء أن شمال سيناء حرمت من التنمية لسنوات طويلة بسبب عدم الاستقرار الأمني، رغم أنها بوابة مصر الشمالية،

وواصل المحافظ قائلا: 'خطة تنمية سيناء تضمنت تطوير الكورنيش، والأسر استفادت بافتتاح الممشى، ونسير على الاهتمام بتطوير البنية التحتية للمحافظة الآن، خاصة شبكة الطرق ومحطات المياه والصرف الصحي ومنافذ الموانئ'.

واختتم محافظ شمال سيناء: تم تنفيذ ميناء ومطار العريش وخطوط السكك الحديدية وفق أحدث المعايير القياسية وأفضل المعدات بما يليق بمكانة مصر والمحافظة.

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