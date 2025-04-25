تعاون ثقافي بين مصر وجيبوتي.. رئيس "العلاقات الثقافية" تلتقي بوزيرة الثقافة الجيبوتية

كتب- محمد شاكر:

التقت الدكتورة رانيا عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة المصرية، بالسيدة هيبو مؤمن عسووه، وزيرة الشباب والثقافة في جيبوتي، في حضور السفير خالد الشاذلي سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي وذلك على هامش مشاركة فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية في الاحتفالية الفنية الكبرى التي أقيمت بالعاصمة الجيبوتية احتفاءً بـ"عام أم كلثوم".

وذلك في إطار توجيهات وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، بضرورة الانفتاح على دول القارة الإفريقية، وتفعيل أدوات القوة الناعمة المصرية كأداة للتقارب الحضاري والإنساني، وترسيخًا لدور مصر الريادي في دعم الثقافة والتنمية في إفريقيا.

وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا عبد اللطيف عن تقدير وزارة الثقافة المصرية للتعاون المثمر مع الجانب الجيبوتي، مؤكدة حرص مصر على توسيع مجالات التبادل الثقافي والفني مع دول القارة الإفريقية، وتكثيف الأنشطة المشتركة التي تسهم في تعزيز جسور التواصل بين الشعوب، لا سيما في ظل الروابط التاريخية العميقة التي تجمع البلدين.

من جانبها، رحبت وزيرة الثقافة الجيبوتية بالتعاون مع مصر، مشيدة بريادة مصر الثقافية والفنية في العالم العربي والإفريقي، ومؤكدة تطلع بلادها إلى المزيد من الشراكات المستقبلية في مجالات التدريب الثقافي، وتبادل الفرق الفنية، وتنظيم الفعاليات المشتركة.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور، من بينها بحث إمكانية توقيع برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين، وتنظيم أسابيع ثقافية متبادلة، إلى جانب تقديم منح تدريبية في مجالات الفنون والتراث ضمن برامج وزارة الثقافة المصرية، بهدف دعم وبناء قدرات الكوادر الثقافية في جيبوتي.

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