إعلان

تشكيل غبي وتبديلات أغبى.. مجدي الجلاد يفتح النار على كولر بعد صدمة استاد القاهرة

09:44 م الجمعة 25 أبريل 2025

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، على خروج النادي الأهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله الإيجابي أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا في المباراة التي أقيمت اليوم بإستاد القاهرة الدولي.

وقال "الجلاد" في "لازم نفهم"، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": إن أجمل ما قاله النجم الكبير وائل جمعة تعقيباً على المباراة "عيب أوي إن الأهلي كان يكسب بالأداء ده".

وأضاف: "وأنا بقول إن اللي حصل من كولر يُمثل إهانة للأهلي.. وعلى إدارة الأهلي التدخل فورًا وإقالة كولر دون انتظار، الإقالة الفورية مش بس مطلب جماهيري ده أقل واجب".

كما هاجم "الجلاد" المدير الفني السويسري مارسل كولر، قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كولر.. عمر ما الأهلي كان بيدافع كدة في استاد القاهرة وأمام هذه الجماهير.. مدير فني جبان ما يعرفش قيمة وحجم الأهلي.. ضيعت واحدة من أسهل البطولات بتشكيل غبي.. وطريقة لعب أغبى.. وتبديلات كسحت الأهلي أكتر".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجدي الجلاد الأهلي النادي الأهلي كولر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعاون ثقافي بين مصر وجيبوتي.. رئيس "العلاقات الثقافية" تلتقي بوزيرة الثقافة الجيبوتية

إعلان

إعلان

فيديو يوثق اغتيال جنرال روسي.. وموسكو تلمح بتورط كييف
تشكيل غبي وتبديلات أغبى.. مجدي الجلاد يفتح النار على كولر بعد صدمة استاد القاهرة