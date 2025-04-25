كتب- أحمد عبدالمنعم:

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، على خروج النادي الأهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله الإيجابي أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا في المباراة التي أقيمت اليوم بإستاد القاهرة الدولي.

وقال "الجلاد" في "لازم نفهم"، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": إن أجمل ما قاله النجم الكبير وائل جمعة تعقيباً على المباراة "عيب أوي إن الأهلي كان يكسب بالأداء ده".

وأضاف: "وأنا بقول إن اللي حصل من كولر يُمثل إهانة للأهلي.. وعلى إدارة الأهلي التدخل فورًا وإقالة كولر دون انتظار، الإقالة الفورية مش بس مطلب جماهيري ده أقل واجب".

كما هاجم "الجلاد" المدير الفني السويسري مارسل كولر، قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كولر.. عمر ما الأهلي كان بيدافع كدة في استاد القاهرة وأمام هذه الجماهير.. مدير فني جبان ما يعرفش قيمة وحجم الأهلي.. ضيعت واحدة من أسهل البطولات بتشكيل غبي.. وطريقة لعب أغبى.. وتبديلات كسحت الأهلي أكتر".