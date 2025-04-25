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القبض على مصري في السعودية لترويجه إعلانات حج وهمية

09:28 م الجمعة 25 أبريل 2025

القبض على مصري في السعودية لترويجه إعلانات حج وهمي

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كتب- عمرو صالح:
ألقت قوات الأمن السعودي، القبض على مقيم مصري لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.
وبحسب بيان الأمن السعودي، تم إيقاف الشخص واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.
وأهاب الأمن العام السعودي المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات وأنظمة الحج والإبلاغ عمن يخالف ذلك.

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