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حسام موافي: الإمساك من أكثر المشكلات شيوعًا ويعاني منه نحو ثلث المصريين

08:30 م الجمعة 25 أبريل 2025

الدكتور حسام موافي

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، إن الإمساك من أكثر المشكلات شيوعًا، ويعاني منه نحو ثلث الشعب المصري، مشيرًا إلى أن له نوعين: إمساك اعتيادي بسيط، وآخر قد يرتبط بأسباب مرضية نادرة.

أوضح موافي خلال برنامج "رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد" أن بعض حالات الإمساك تكون بسبب تجاهل مستمر لشعور التبرز، مما يؤدي إلى فقدان هذا الشعور بمرور الوقت، مؤكدًا أن الجسم يعمل مثل "مخزن الحديد" الذي يجب تفريغه ليستقبل الجديد، والتفريغ هنا هو التبرز.

وبيّن موافي أن تعريف الإمساك علميًا هو بقاء الطعام في الجهاز الهضمي لأكثر من 48 ساعة، بينما يُعد الإسهال هو خروجه خلال أقل من 6 ساعات، مشددًا على أهمية معرفة هذا الفارق لفهم طبيعة المشكلة.

وحذر حسام موافي من الاعتماد على المسكنات أو الملينات لفترات طويلة، داعيًا إلى استشارة طبيب متخصص في أمراض الشرج والقولون حال استمرار الإمساك لفترات طويلة، لاحتمالية وجود أسباب خلقية تحتاج لفحص دقيق.

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