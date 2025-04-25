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وزير الصحة يساند الأهلي في مباراته أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا -(صورة)

07:40 م الجمعة 25 أبريل 2025

الدكتور خالد عبد الغفار

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كتب- عمرو صالح:
حرص الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على مشاهدة مباراة النادي الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، التي تقام حاليا على ستاد القاهرة الدولي.

وظهر عبدالغفار، في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي، لتشجيع الفريق الأحمر، في مباراته أمام بطل جنوب إفريقيا، من أجل تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

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خالد عبد الغفار وزير الصحة الأهلي استاد القاهرة
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