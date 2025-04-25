حدث في 8ساعات| السيسي: سيناء ستظل محفوظة بإرادة شعبها.. والكهرباء تعلن عن حاجتها لتعيينات جديدة

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن سيناء ستظل محفوظة بإرادة شعبها وجسارة جيشها وعزيمة أبنائها الذين سطروا أروع البطولات حفاظا على ترابها المقدس.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

وزير الأوقاف يشارك في المؤتمر الـ 29 للمشيخة الإسلامية الكرواتية

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في المؤتمر التاسع والعشرين للمشيخة الإسلامية الكرواتية المنعقد هذا العام بعنوان "العلم والدين والذكاء الاصطناعي – الجوانب الأخلاقية – التآزر لا الشك"، وذلك بمقر الجمعية الإسلامية الكرواتية. استهل الوزير كلمته بشكر القائمين على المؤتمر الذي حضر جلسته الافتتاحية وزير الثقافة الكرواتية، ومفتي مسلمي كرواتيا، ونائب عمدة مدينة زغرب، وعدد من العلماء والمشاركين من شتى أنحاء العالم.

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موعد بدء المرحلة الثانية من صيانة كوبري 6 أكتوبر بمحور البطل أحمد عبد العزيز

كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن موعد بدء المرحلة الثانية من صيانة كوبري 6 أكتوبر بمحور البطل أحمد عبد العزيز.

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"التنمية المحلية": تخصيص 875.5 مليون جنيه لخطة 2024/2025 بشمال وجنوب سيناء

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية سيناء ووضعها على خارطة التنمية المستدامة، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ خطة استثمارية متكاملة للعام المالي 2024/2025 في محافظتي شمال وجنوب سيناء، تستهدف تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات.

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طقس الجمعة.. "الأرصاد": الحرارة تصل لـ 38 درجة بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

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مدبولي يصل عنتيبي للمشاركة في قمة "الدول المساهمة في دعم الاستقرار بالصومال"

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار عنتيبي الدولي، بجمهورية أوغندا، حيث من المقرر أن يترأس، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفد مصر في القمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، التي تستضيفها مدينة عنتيبي اليوم الجمعة 25 أبريل 2025.

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ذكرى تحرير سيناء.. السيسي: أجدد العهد على مواصلة البناء وحماية تراب الوطن

توجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء المجيدة.

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وزير الأوقاف يغرس شجرة بمحيط النصب التذكاري للشهداء في زغرب

غرس الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، شجرة اليوم في الحديقة التابعة للجمعية الإسلامية في زغرب، وهي حديقة مشتركة بين الجمعية والمشيخة الإسلامية الكرواتية، والمدرسة الثانوية الإسلامية، والنصب التذكاري لشهداء المسلمين في الحرب الوطنية الكرواتية.

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وزير الري: محطة بحر البقر خطوة كبرى في مجال دعم التنمية

صرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التنمية فى شبه جزيرة سيناء، في ضوء إحتفال المصريون اليوم بأعياد تحرير سيناء.

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السيسي: سيناء ستظل محفوظة بإرادة شعبها وجسارة جيشها وعزيمة أبنائها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سيناء ستظل محفوظة بإرادة شعبها وجسارة جيشها وعزيمة أبنائها الذين سطروا أروع البطولات حفاظا على ترابها المقدس.

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25 وظيفة شاغرة.. "نقل الكهرباء" تعلن حاجتها لتعيينات جديدة

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة مني رزق رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة في عدد من المناطق التابعة للشركة.

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