كتب- محمد أبو بكر:

كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن موعد بدء المرحلة الثانية من صيانة كوبري 6 أكتوبر بمحور البطل أحمد عبد العزيز.

وقال "النجار"، بحسب بيان، الجمعة، إن المرحلة الثانية من صيانة كوبري 6 أكتوبر ستتضمن تنفيذ الأعمال في الاتجاه من القاهرة إلى الدقي في منطقة منزل المصل واللقاح، ومنطقة شارع الدقي.

وأضاف محافظ الجيزة، أن الأعمال ستستمر لمدة يومين ابتداءً من الساعة 12 صباحًا يوم الخميس 1 مايو 2025 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت 3 مايو 2025، على أن تستمر الأعمال على مدار 24 ساعة.

ولفت المحافظ، إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال في الاتجاه القادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقي اتجاه القاهرة وذلك من خلال مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وشدد المحافظ، على سير أعمال إحلال وتجديد الفواصل العرضية الخاصة بوصلة كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين بالتناوب، وذلك في نطاق محافظة الجيزة، بهدف تسهيل حركة المرور.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين كفاءة البنية التحتية للمحاور الرئيسية وتيسير التنقل على المواطنين، مؤكدًا أنه يتابع تنفيذ الأعمال بشكل ميداني، ويتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع.

وأكد على ضرورة أن تنفذ مديرية الطرق الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة لضمان تحقيق معايير عالية من الجودة والسلامة في التنفيذ، مما يسهم في تسهيل حركة السير.

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