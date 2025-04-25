10 صور ترصد توسيع وتطوير محور المنصورية بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

واصلت محافظة الجيزة، أعمال توسعة وتطوير ورصف طريق المنصورية، الذي يمتد من نهاية الرصف الحالي بمدينة كرداسة وصولًا إلى صليبة المنصورية بمنشأة القناطر، مرورًا بأسفل محور الضبعة، وذلك بطول 3 كيلومترات وعرض 30 مترًا، ويتم تنفيذه بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة.

وتُعد هذه الخطوة جزء من خطة التطوير الشاملة التي تنفذها المحافظة لتحسين الطرق في المراكز والمدن.

ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية للطرق في إطار جهود الدولة لتطوير المحاور المرورية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية المحيطة.

وتمثل هذه الأعمال استكمالًا للجهود المبذولة سابقًا في تطوير طريق المنصورية، الذي يعد من المحاور الحيوية التي تربط بين العديد من المناطق الرئيسية في الجيزة.

يسعى المشروع إلى تحسين كفاءة الطريق وتوفير بديل موازٍ للمحاور الرئيسية، ما يساهم في تقليل الزحام وتخفيف الضغط المروري، فضلاً عن تحسين مستويات السلامة المرورية وتيسير حركة المواطنين والبضائع.

ويشهد محور المنصورية في محافظة الجيزة أعمال تطوير شاملة تمتد على طول 6.7 كيلو متر، حيث يتم توسيع الطريق ليضم 7 حارات مرورية، بما في ذلك حارة مرورية بطئ.

كما يتضمن المشروع إنشاء ممشى سياحي في منتصف الطريق بعرض يصل إلى 5 أمتار، بهدف استيعاب الكثافات المرورية التي تبدأ من الطريق الدائري وصولًا إلى المنطقة الأثرية والمتحف المصري الكبير.

ومع إتمام تطوير محور المنصورية، ستصبح المنطقة مزودة بثلاث طرق رئيسية تخدم الوصول إلى المتحف والمناطق الأثرية، وهي شارع الهرم، طريق المنصورية، والطريق الصحراوي.

يتضمن المشروع أيضًا أعمال تطوير للمطلع والمنزل على الطريق الدائري عند تقاطع طريق المنصورية، والتي تم الانتهاء منها بتكلفة تصل إلى 25 مليون جنيه.

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