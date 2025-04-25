"التنمية المحلية": تخصيص 875.5 مليون جنيه لخطة 2024/2025 بشمال وجنوب سيناء

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية سيناء ووضعها على خارطة التنمية المستدامة، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ خطة استثمارية متكاملة للعام المالي 2024/2025 في محافظتي شمال وجنوب سيناء، تستهدف تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن تنمية سيناء تمثل أولوية في برنامج عمل الحكومة، لافتة إلى أنه تم تخصيص 875.5 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظتين، بواقع 490 مليون جنيه لشمال سيناء و385.5 مليون جنيه لجنوب سيناء، لتنفيذ مشروعات في مجالات رصف الطرق والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأشارت إلى أن المحافظتين شهدتا طفرة تنموية غير مسبوقة خلال العام المالي الحالي، حيث سجلت نسب تنفيذ مرتفعة في عدد كبير من المشروعات، وصلت في بعضها إلى 100%، ما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة التنمية.

وبلغت نسبة التنفيذ العيني من الاعتمادات المقررة 67% في شمال سيناء و65% في جنوب سيناء، وتم تخصيص 264.7 مليون جنيه لرصف الطرق بشمال سيناء، تم خلالها إنشاء طرق بطول 40 كم بمراكز العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل. وفي جنوب سيناء، بلغت اعتمادات الرصف 203.5 مليون جنيه.

وفيما يخص برنامج التنمية الحضرية والريفية، أوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أنه تم إدراج 1.5 مليون جنيه لشمال سيناء و19 مليونًا لجنوب سيناء ضمن هذا المحور.

وفي قطاع الكهرباء، شهدت شمال سيناء تنفيذ مشروعات إحلال كابلات هوائية بأخرى أرضية، ومد شبكات وتوريد 1000 كشاف إنارة بقيمة 18 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات كهرباء جنوب سيناء 47 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 70%.

وفي مجال تحسين البيئة، تم تخصيص 7 ملايين جنيه لشمال سيناء، و3 ملايين لجنوب سيناء، لتنفيذ أعمال التشجير والحدائق العامة، وبلغ إجمالي اعتمادات دعم منظومة الأمن والمرور والإطفاء 51.8 مليون جنيه في شمال سيناء بنسبة تنفيذ 96%، و24.5 مليونًا في جنوب سيناء بنسبة تنفيذ 70%.

وفيما يخص دعم الإدارة المحلية والخدمات الفنية، تم تخصيص 73.2 مليون جنيه لشمال سيناء، و3 ملايين لجنوب سيناء بنسبة تنفيذ 50%.

وبلغ عدد المشروعات المدرجة بشمال سيناء 131 مشروعًا، أبرزها: مشروع حلقة السمك بتكلفة 120 مليون جنيه، وموقف العريش الجديد بـ63 مليونًا، وسوق تجاري بالشيخ زويد بـ48 مليونًا، واستراحة كبار الزوار بـ122 مليونًا، فضلًا عن مشروعات للحدائق والرصف وتطوير المراكز التكنولوجية.

وأشادت الوزيرة بالدور الذي يقوم به أبناء المحافظتين في دعم جهود الدولة، مثمنة التعاون بين الأجهزة التنفيذية تحت إشراف السادة المحافظين، مؤكدة التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطة مجلس الوزراء لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء.

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