خلال ساعات.. قطع المياه عن هذه المنطقة بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

تقطع محافظة الجيزة، المياه لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل السبت إلى الساعة السادسة صباحا عن المنطقة المحصورة بين شارع فيصل والهرم بداية من شارع المساحة حتى شارع حسن محمد.

وأوضحت "الجيزة، بحسب بيانها، أن قطع المياه لمدة 6 ساعات يأتي لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 300 مم المتعارض مع أعمال محطات مترو "الطالبية،ومدكور، والمطبعة" التابعة للخط الرابع لمترو الأنفاق.

وتابعت محافظة الجيزة: أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125؛ لتلبية احتياجاتهم فورًا.

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