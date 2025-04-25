مواعيد غلق المحال والورش والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

كتب- محمد أبو بكر:

بدأ اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة، تطبيق التوقيت الصيفي 2025، بتقديم الساعة 60 دقيقة، تنفيذًا لما نص عليه القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تنظيم التوقيت الصيفي والشتوي.

تعديل مواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات

ووفقًا لوزارة التنمية المحلية، والتي أعلنت مواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي، تفتح المحال والمولات التجارية أبوابها يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق في تمام الساعة 11 مساءً.

وتمتد ساعات العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة، وأثناء العطلات والإجازات الرسمية.

أما بالنسبة للمطاعم والكافيهات، بما في ذلك تلك الواقعة داخل المولات التجارية، فسيُسمح لها بالعمل يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 1 صباحًا من اليوم التالي، مع استمرار خدمات "التيك أواي" وخدمة التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

ضوابط العمل للورش داخل الكتل السكنية

حددت الحكومة أيضًا مواعيد عمل الورش والأعمال الحرفية الواقعة داخل الكتل السكنية، حيث تبدأ من الساعة 8 صباحًا وحتى 7 مساءً، مع استثناء الورش التي تقع على الطرق الرئيسية أو بمحطات الوقود أو تلك المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين، والتي يصدر بشأنها قرارات من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

أنشطة مستثناة من القرار

يُستثنى من قرارات تحديد المواعيد كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، بالإضافة إلى المحال ذات الطبيعة الليلية، مثل محال بيع الفاكهة والخضروات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، التي تستمر في العمل خارج هذه المواعيد التنظيمية.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي

يهدف التوقيت الصيفي إلى زيادة عدد ساعات النهار المستغلة خلال فصلي الربيع والصيف، وذلك من خلال تقديم الساعة الرسمية بمقدار 60 دقيقة، ما يساهم في تقليل استخدام الطاقة وتقليل الأحمال الكهربائية، خاصة خلال ساعات الذروة.

عودة التوقيت الصيفي بعد توقف 7 سنوات

كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه رقم 231 المنعقد في 1 مارس 2023 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بعودة العمل بالتوقيت الصيفي بعد توقف دام 7 سنوات منذ إلغائه في عام 2018. ووفقًا لما أقره القانون، يتم العمل بالتوقيت الصيفي بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام وحتى نهاية أكتوبر.

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