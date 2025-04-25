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ذكرى تحرير سيناء.. السيسي: أجدد العهد على مواصلة البناء وحماية تراب الوطن

12:03 م الجمعة 25 أبريل 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء المجيدة.

وبحسب منشور للرئيس السيسي عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم"، قال الرئيس السيسي:"أجدّد العهد على مواصلة البناء وحماية تراب هذا الوطن الذي رُوي بدماء الأبطال، و الحفاظ على مقدرات الشعب، معتمدا على الله تعالى، ومرتكزا على وحدة المواطنين، ووعيهم بحجم التحديات .

"واختتم الرئيس:"دائماً أبدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

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