ذكرى تحرير سيناء.. السيسي: أجدد العهد على مواصلة البناء وحماية تراب الوطن
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
توجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء المجيدة.
وبحسب منشور للرئيس السيسي عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم"، قال الرئيس السيسي:"أجدّد العهد على مواصلة البناء وحماية تراب هذا الوطن الذي رُوي بدماء الأبطال، و الحفاظ على مقدرات الشعب، معتمدا على الله تعالى، ومرتكزا على وحدة المواطنين، ووعيهم بحجم التحديات .
"واختتم الرئيس:"دائماً أبدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".
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