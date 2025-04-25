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وزير الأوقاف يغرس شجرة بمحيط النصب التذكاري للشهداء في زغرب

11:09 ص الجمعة 25 أبريل 2025

وزير الأوقاف يغرس شجرة بمحيط النصب التذكاري للشهد

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

غرس الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، شجرة اليوم في الحديقة التابعة للجمعية الإسلامية في زغرب، وهي حديقة مشتركة بين الجمعية والمشيخة الإسلامية الكرواتية، والمدرسة الثانوية الإسلامية، والنصب التذكاري لشهداء المسلمين في الحرب الوطنية الكرواتية.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، يأتي ذلك طبقا للسياسة التي انتهجها وزير الأوقاف منذ توليه المسئولية، بغرس شجرة مثمرة أو معمرة في كل دولة يتوجه إليها باسم "الشجرة المصرية"، إشهادًا على رسالة مصر الناطقة بالمسالمة والإثمار والتعاون وحماية البيئة وحب العمران.


كما أجرى الوزير حوارًا مع برنامج تابع للتلفزيون والإذاعة الكرواتية ومع برنامج تابع للتلفزيون البوسني قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر الذي تنظمه المشيخة الإسلامية في كرواتيا بالتعاون مع عدد من الجهات الكرواتية والأوروبية الراعية وبحضور عدد من المشاركين من مختلف أنحاء العالم.

وزير الأوقاف يغرس شجرة بمحيط النصب التذكاري للشهداء في زغرب

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أسامة الأزهري وزير الأوقاف النصب التذكاري للشهداء
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