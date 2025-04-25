نشرة التوك شو| خبير عسكري يفند مزاعم إسرائيل حول تهريب السلاح من مصر لغزة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

طارق نور: تعليق الرئيس السيسي على الدراما "مناعة" وليس منعًا

أكد طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على احترامه الكامل لتعليقات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المحتوى الدرامي، واصفًا إياها بأنها "مناعة" وليس "منعًا"، موضحًا أن توجيهات الرئيس تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية، وليس من باب الرقابة أو التقييد.

وخلال لقائه مع الإعلامي سعيد جميل في برنامج "kwn trending" على قناة القاهرة والناس، قال طارق نور: "لما رئيس الجمهورية يقول خلوا بالكم من حاجة، مش معقول إني محترمش حاجة زي كده ومبصلهاش وماخودهاش جد! وهو عمره ما منع ولا قال حاجة، وأي بلد عربي رئيسها هيقول احنا كمصريين هنحترم ده قبلهم حتى، وعمرنا ما هنعمل حاجة تمس البلد اللي قدامنا وهم زعلانين منا أو شايفينها زيادة عن اللزوم."

اللواء هشام الحلبي يفند مزاعم إسرائيل حول تهريب السلاح من مصر لغزة

فنّد اللواء الدكتور هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا للدراسات الاستراتيجية، بشدة المزاعم الإسرائيلية التي تروج لأكاذيب حول تهريب السلاح من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة.

وأكد خلال حواره ببرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد أن هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل حقيقي أو قانوني.

مفيد شهاب: إسرائيل كيان مراوغ ينتهك القانون ويواجه النبذ العالمي

أكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن امتلاك الحق وحده لا يكفي لتحقيق العدالة، بل يتطلب مهارة التفاوض والخبرة لفرض الحقائق على الأرض.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء دي إم سي"، وصف شهاب المفاوض الإسرائيلي بأنه متعنت ومراوغ، يتجنب تقديم أي تنازلات، مما يعقد أي مساعي للتوصل إلى حلول عادلة.

هل نحن مقبلون على حرب كبرى؟.. مصطفى بكري يحذر

حذر الإعلامي مصطفى بكري من تداعيات خطيرة محتملة على المنطقة في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرتقبة إلى الشرق الأوسط منتصف الشهر المقبل، مشيرا إلى أن إيران لن يتأخر حال استهداف منشآتها، وستضرب فورًا القواعد الأمريكية في الخليج، إضافة إلى آبار النفط الخليجية.

وقال بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الصين تعتمد على 92% من نفطها المستورد من الخليج وإيران، بينما أمريكا تعتمد فقط على نحو 5%، مما يعني أن اندلاع الحرب سيضرب الصين اقتصاديًا قبل أي طرف آخر.

مصطفى بكري يحذر: زيارة ترامب قد تُعيد تشكيل الشرق الأوسط

حذر الإعلامي مصطفى بكري من التداعيات الاستراتيجية المحتملة لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة للشرق الأوسط منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا أنها قد تُحدث تحولات جذرية في المنطقة.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضح بكري أن الولايات المتحدة تسعى من خلال تدخلها العسكري ضد الحوثيين في اليمن إلى فرض سيطرتها على مضيق باب المندب، بهدف التحكم في حركة الملاحة الدولية، وربما تمتد أطماعها إلى تأمين قناة السويس تحت ذريعة حماية البحر الأحمر.

كيف تدمر السوشيال ميديا عقول وسلوكيات أطفالنا؟.. استشاري نفسي يوضح

حذر الدكتور نور أسامة، استشاري الطب النفسي وتعديل السلوك، من التأثيرات المدمرة لإدمان السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية على عقول وسلوكيات الأطفال.

خلال حواره ببرنامج "انت وهي" على قناة الحياة، أوضح أن الإدمان السلوكي هو عادات قهرية يمارسها الفرد بشكل اعتيادي وغصبًا عنه، مشيرًا إلى أن خطورته تفوق الإدمان المادي لأنه قد يدمر حياة وشخصية الطفل بشكل كبير.